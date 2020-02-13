Цена газа на украинском рынке упала до 10-летнего минимума

Цена газа на украинском рынке упала до отметки 186 долларов за 1 тысячу кубометров начиная с 3-го квартала 2019-го года, что является минимумом для последних 10-ти лет.

Об этом сообщает в пресс-релизе энергопровайдер ETG.UA.

По мнению компании на текущую цену газа, как на украинском, так и на мировых рынках, повлияло несколько факторов. Во-первых, аномально теплая зима в нашей стране и во всей Европе.

Вторая причина - политическая. Из-за ожидания решения вопроса транзита российского газа через Украину, европейские участники рынка заполнили больше хранилища.

После подписания нового договора предложение превысило спрос. Как итог - стремительное падение цены до рекордных показателей.

Также повлияла китайская промышленность, которая является основным мировым потребителем газа, через коронавирус значительно сократила производство, в некоторых отраслях на 40%. Соответственно сократилось потребление, и цена на мировом рынке стала еще ниже.

В начале 2020 года были небольшой рост, но уже сейчас понятно, что продолжение теплой зимы и китайский коронавирус опустят ценовую планку еще ниже.

"Опираясь на эту информацию, мы можем прогнозировать цену в 2020 году на уровне 120-150 дол", - сказал СЕО ETG.UA Владимир Шведкий.

В компании уверяют, что из-за новых российские проектов: "Северный" и "Южный" поток, а также поставки сжиженного газа из США и России, создается избыточная предложение на рынке, поэтому существенной корректировки цены в сторону повышения ожидать не стоит.

Напомним:

"Нафтогаз" уже посчитал январскую цену на топливо по новой методике. Она составляет 4650 грн за тыс куб м (без НДС, наценки газзбытов и транспортировки). Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Однако если сравнивать с декабрем 2019 года, то цена выросла на 8,7%.

Плату на обслуживание сетей выделили из платежки на газ, а также разделили на равномерные платежи в течение 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя.

12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму.

"Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал премьер.