Коломойский открыл на Прикарпатье 2 компании по производству оружия и боеприпасов

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - среди конечных бенефициарных владельцев ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М", зарегистрированных 29 января 2020 года, основной вид деятельности фирм - производство оружия и боеприпасов.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

ООО "Таргет-М" зарегистрировано по адресу г. Дрогобыч, ул. Бориславская, 82 (Львовская область). По этому же адресу зарегистрировано "НПК-Галичина" Коломойского.

ООО "Рокит-М" зарегистрировано по адресу г. Надворная, ул. Майданская, 5 (Ивано-Франковская область). По этому же адресу зарегистрировано "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого - Коломойский и Боголюбов.

Согласно реестру, среди основателей компании "Рокит-М" - "ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд - 1000 гривен) и упомянутое "Нефтехимик Прикарпатья" (размер взноса в уставный фонд - 9000 гривен).

Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры): Геннадий Боголюбов (Киев), Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (пгт Козин, Киевская область), Игорь Коломойский (Женева, Швейцария), Корф Мордехай Иуда (Майами Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).

По данным СМИ, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по иску государственного Приватбанка в Канцлерском суде штата Делавэр (США) по обвинению в отмывании и присвоении 622,8 млн долларов, принадлежавшим вкладчикам Приватбанка в Украине.

Размер уставного капитала ООО "Рокит-М" - 10 000 гривен, дата окончания формирования - 29.07.2020.

Среди видов деятельности - в частности, производство оружия и боеприпасов (основной), деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, обслуживание систем безопасности, руководитель компании - Игорь Панькив.

Среди учредителей ООО "Таргет-М" - "ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд - 5 000 гривен) и "НПК-Галичина" (размер взноса в уставный фонд - 45 000 гривен).

Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) - те же, что и у фирмы "Рокит-М". Размер уставного капитала - 50 000 гривен. Виды деятельности - те же, что и в ООО "Рокит-М".

Алексей Павлыш, ЭП