Новости 12 февраля: зарплаты набсоветов, самые низкие платежки и "Укрзализныця"

О зарплатах в набсоветах. Член независимого наблюдательного совета госкомпании в среднем получает 1,2 млн грн в год, в частности, в "Укрпочте" член наблюдательного совета получает 4 тысячи евро в месяц, в "Нафтогазе" - 20 тысяч евро.

О платежках. Украинцы получат немного большие платежки за жилищно-коммунальные услуги за январь 2020 года, чем за декабрь 2019 года, однако в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму.

Об "Укрзализныци". Министерство инфраструктуры ищет через Prozorro 10 консультантов для "Укрзализныци", ими могут стать не только сотрудники из Deutsche Bahn, в общем планируется потратить 86 миллионов гривень.

Также стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составит 837,5 тысяч гривень.

О новом агентстве. Кабинет министров создал Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований.

Об ОПЗ. И.о. главы правления Одесского припортового завода Николай Синица обратился в Фонд госимущества и наблюдательный совет госпредприятия с просьбой об уменьшении заработной платы в 10 раз.

Вы хотите узнать больше?

Каста избранных: Сколько и за что платят в членам набсоветов госкомпаний

Члены независимых наблюдательных советов госкомпаний — одни из самых высокооплачиваемых работников. Их зарплаты достигают десятков тысяч долларов. За что эти люди получают такие деньги, и какие еще преференции у них есть?