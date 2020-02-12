Кабмин создал агентство для управления госдолгом

Кабинет министров создал Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер Алексей Гончарук.

"Только за 2019-й год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга.

Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - написал глава правительства.

По его словам, создание Долгового агентства - необходимое условие для выполнения Плана действий правительства по уменьшению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

"Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", - добавил Гончарук.

Напомним:

В декабре 2019 года госдолг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 1,54 млрд долларов против ноября - за год госдолг в долларах вырос на 6,05 млрд долларов.

Экономическая правда