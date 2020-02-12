Новый руководитель ОПЗ просит снизить ему зарплату в 10 раз

И.о. главы правления Одесского припортового завода Николай Синица обратился в Фонд госимущества и наблюдательный совет госпредприятия с просьбой об уменьшении заработной платы в 10 раз.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ.

Отмечается, что согласно п. 5.1. контракта, Синице установлена заработная плата в виде должностного оклада размером 60 минимальных должностных окладов.

В письме к главе Фонда госимущества Дмитриу Сенниченко и заместителя главы Фонда, главе наблюдательного совета ОПЗ Сергею Игнатовского Синица просит установить ему заработную плату в размере 6 минимальных должностных окладов и надбавку за интенсивность и особый характер работы в размере 50% от оклада.

Синица считает, что финансовое состояние ОПЗ не позволяет в настоящее время выплачивать ему зарплату, установленную контрактом.

Отметим, что оклад предыдущего и.о. директора предприятия Сергея Назаренко составлял около 60 тысяч гривен.

Синица, согласно контракту, должен был получать зарплату в размере 630 тысяч гривен в месяц.

Напомним:

Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности главы "Украинского государственного аэрогеодезического предприятия".

Согласно его декларации на этой должности, кроме "Тандем-Д", он владеет еще несколькими фирмами.

Также ему принадлежит торговая марка сети ресторанов "Два гуся". Николай Синица в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от "Свободы".

"Слидство.Инфо" со ссылкой на публичные реестры сообщало, что компанию нового исполняющего обязанности главы правления "Одесского припортового завода" Николая Синицы подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов, сам и.о. от нее открещивается.

Кабмин назначил Николая Синицу и.о. главы правления ОПЗ 24 января 2020 года.

Экономическая правда