Члены набсоветов госкомпаний в среднем получают 100 тысяч в месяц

Наблюдательный совет Укрзализныци. Пресс-конференция в июле 2018 года. Правительственный портал

Член независимого наблюдательного совета госкомпании в среднем получает 1,2 млн грн в год, в частности, в "Укрпочте" член наблюдательного совета получает 4 тысячи евро в месяц, в "Нафтогазе" - 20 тысяч евро.

Об этом рассказал исполнительный директор Офиса реформ Кабмина Антон Ященко, говорится в статье ЭП.

Отмечается, что размер зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний определяется постановлением Кабмина и зависит от размера годового дохода предприятия.

"Средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий составляет около 100 тыс грн в месяц, но в крупнейших стратегических компаниях - "Нафтогазе" или "Укрзализныце" - вознаграждение может быть больше, поскольку их финансовые показатели составляют сотни миллиардов", - отметил Ященко.

При этом, глава наблюдательного совета имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 20%.

Члены наблюдательного совета имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 10% от суммы вознаграждения за участие в работе комитета наблюдательного совета и право на возмещение расходов, связанных с исполнением ими своих полномочий.

ЭП опросила ведущие государственные компании и три государственных банка об уровне зарплат в их наблюдательных советах. В лучшем случае компании ссылались на упомянутое постановление правительства, в худшем - указывали, что это конфиденциальная информация, защита персональных данных или просто игнорировали журналистский запрос.

Підприємство Дата формування наглядової ради Інформація про винагороду "Нафтогаз" Перший склад призначений у квітні 2016 року, у грудні 2017 року уряд оновив склад, обравши шість директорів. У 2018 році "Нафтогаз" витратив на забезпечення діяльності наглядової ради близько 53 млн грн, що включає оплату послуг членів наглядової ради у сумі 46 млн грн, а також 7 млн грн у вигляді відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх обов'язків, та суми забезпечення страхування відповідальності цих посадових осіб після їх призначення. Винагорода незалежних директорів наглядової ради у 2018 році була визначена на рівні 6,328 млн грн на рік. "Укрзалізниця" Червень, 2018 рік Голова наглядової ради Шевкі Аджунер у 2019 році декларував дохід 650 тис грн на місяць. Колишній заступник Мінінфраструктури Олександр Кава опублікував дані про зарплати членів наглядової ради "Укрзалізниці" на рівні 588 тис грн на місяць. Член наглядової ради Даніель Білак у 2019 році декларував щомісячний дохід на рівні 332 тис грн. "Бориспіль" Травень, 2019 рік У "Борисполі" ЕП відповіли, що максимально допустимий розмір винагороди становить 1,37 млн грн на рік. Член наглядової ради Юрій Лавренюк у грудні 2019 року задекларував 125 тис грн місячного доходу. Укрексімбанк Червень, 2019 рік Домінік Мішель Марі Меню за червень-грудень 2019 року отримав 70,5 тис дол або 14,1 тис дол на місяць. Ласло Урбан за листопад-грудень — 17,9 тис дол або майже 6 тис дол на місяць. Дімітрі Шишлоза червень-грудень — 91 519 дол або 15,3 тис дол на місяць. Вікторія Страхова, згідно з е-декларацією, отримує на місяць 335 тис грн або 13,4 тис дол. Приватбанк У січні 2017 року Енгін Акчакоча обраний головою наглядової ради. У червні 2019 року рада була повністю укомплектована Згідно з е-декларацією, Юлія Мецгер отримує щомісяця 580 тис грн або близько 23,2 тис дол. "Укрпошта" Жовтень, 2018 рік Оксана Волчко отримує 125,6 тис грн або близько 5 тис дол щомісяця. Олександр Озеран — 101 тис грн або близько 4 тис дол. "Укренерго" Жовтень, 2018 рік Максимально допустимий розмір винагороди — 1,37 млн грн на рік. Заступники голови наглядової ради Олександр Поплавський та Сергій Кушнір у 2019 році декларували щомісячні суми на рівні 125 тис грн. * Дані з відкритих джерел, електронних декларацій та власних джерел в уряді та парламенті про рівень зарплати у наглядових радах держаних підприємств та державних банків. Дані не відображають повну картину, адже наглядові ради створювалися в різні роки, і поки в е-реєстрі є інформація не про всіх їхніх членів. Тим не менш, зібрані цифри дають уявлення про рівень зарплат цієї ланки посадовців.

По закону о защите персональных данных, информация об имуществе, доходах и расходах, которая отмечается в электронной декларации, не относится к информации с ограниченным доступом.

Кроме того, с 1 апреля 2018 года вступили в силу антикоррупционные требования к членам наблюдательных советов государственных предприятий. Согласно закону "О предотвращении коррупции", они должны декларировать имущество и все свои доходы, полученные в Украине и за ее пределами, включая доходы и имущество членов семьи.

В частности, в компании "Борисполь" ЭП ответили, что максимально допустимый размер вознаграждения составляет 1,37 млн грн в год. Член наблюдательного совета Юрий Лавренюк в декабре 2019 года задекларировал 125 тыс грн месячного дохода.

А член наблюдательного совета Приватбанка Юлия Мецгер, согласно электронной декларации, получает ежемесячно 580 тыс грн или около 23,2 тыс долл.

Режим работы большинства наблюдательных советов, на первый взгляд, похож, но влияют на процессы и несут ответственность они по разному.

Чтобы акционер мог что-то требовать от наблюдательного совета, ему нужно предоставить определенные полномочия, за выполнение которых он будет нести ответственность, пояснил ЭП независимый член наблюдательного совета "Укрнафты" Андрей Бойцун.

"В мире процессы отбора кадров и этапы работы наблюдательных советов урегулированы, а их члены понимают объем своих обязанностей. В Украине члены новосозданных наблюдательных советов вынуждены собираться чаще, чтобы настраивать процессы. Как сообщили ЭП в "Укрнафте", Ощадбанке и "Укрпочте" , их наблюдательные советы собираются раз в месяц.

Дополнительно заседают комитеты наблюдательных советов. Обычно их три - комитет по аудиту, комитет по вопросам рисков и комитет по вопросам назначений и вознаграждений", - говорится в статье.

Наблюдательный совет вправе образовывать и другие комитеты. В частности, НС Укрзализныци создал комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил бывший нардеп Сергей Лещенко.

В государственном Приватбанке утверждают, что количество заседаний наблюдательного совета и его пяти комитетов зависит от ситуации и потребности в рассмотрении вопросов. В январе прошло четыре заседания наблюдательного совета и семь заседаний ее комитетов.

А в Укргазбанке сообщили, что в течение 2019 года члены наблюдательного совета приняли участие в 28 заседаниях наблюдательного совета и 36 заседаниях комитетов наблюдательного совета, то есть в среднем происходило пять-шесть заседаний в месяц.

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Экономическая правда