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Закрытие межбанка: гривня укрепилась

Понедельник, 10 февраля 2020, 17:37
 

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,44 - 24,46 гривни;

Евро - 26,70 - 26,73 гривни;

Напомним:

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,53 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 10 февраля на уровне 24,53 гривни за доллар.

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,53 - 24,56 гривни за доллар.

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,59 гривни за доллар.

Экономическая правда

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