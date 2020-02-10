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Курс валют на 10 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 10 февраля 2020, 11:08
 

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,53 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,50 - 24,53 гривни;

Евро - 26,83 - 26,86 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,40 - 24,61 гривни. Евро покупают по 26,62 гривни, продают по 27,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,55 - 24,53 гривни, евро - 26,87 - 26,96 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 10 февраля на уровне 24,53 гривни за доллар.

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,53 - 24,56 гривни за доллар.

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,59 гривни за доллар.

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