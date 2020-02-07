Курс валют на 7 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,59 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,49- 24,52 гривни;

Евро - 26,86 - 26,89 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,37 - 24,60 гривни. Евро покупают по 26,64 гривни, продают по 27,06 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,39 - 24,51 гривни, евро - 26,82 - 27,00 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля был установлен на уровне 24,57, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,04 (на 6 февраля - 27,32 гривны).

Экономическая правда