Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару
Пятница, 7 февраля 2020, 17:10
7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,53 - 24,56 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,53 - 24,56 гривни;
Евро - 26,90 - 26,93 гривни;
Напомним:
Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля был установлен на уровне 24,57, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим днем.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,04 (на 6 февраля - 27,32 гривны).
7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,59 гривни за доллар.
Экономическая правда
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