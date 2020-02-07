Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,53 - 24,56 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,53 - 24,56 гривни;

Евро - 26,90 - 26,93 гривни;

Напомним:

Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля был установлен на уровне 24,57, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,04 (на 6 февраля - 27,32 гривны).

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,59 гривни за доллар.

Экономическая правда