НБУ немного усилил официальный курс гривни
Понедельник, 10 февраля 2020, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 10 февраля на уровне 24,53 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также не изменился и установлен на уровне 26,90
Напомним:
7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,53 - 24,56 гривни за доллар.
7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,59 гривни за доллар.
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