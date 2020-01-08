ГПУ заинтересовалась долгом "Богдана" перед "Укрэксимбанком"

Прокуратура просит суд отменить реструктуризацию кредита и срок погашения долга концерна "Богдан Моторс" перед "Укрэксимбанком" на сумму более 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что прокуратура подала иск о признании недействительным убыточного для государства договора на сумму более 1,3 млрд грн.

"Установлено, что между АО "Укрэксимбанк" и указанным обществом в 2018 году подписан кредитный договор, который предусматривал замену для предприятия-должника обязательств на новые, в том числе значительно отсрочен конечный срок погашения долга - до 25 декабря 2031 года, а также существенно уменьшен размер процентов за пользование кредитом", - говорится в сообщении.

Напомним:

Главу "Укрэксимбанка" обвиняют в содействии Курченко и Арбузову для обеспечения интересов Ложкина и Порошенко.

В ноябре некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Печерский районный суд Киева 18 ноября освободил главу правления Укрэксимбанка под залог в 3 млн грн. Позже Гриценко внес сумму залога полностью.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году. По данным ЭП, банкир является приближенным к бывшему президенту Петру Порошенко лицом.

Гриценко с июня 2007 года по февраль 2013 года работал вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standard Bank PLC, а с февраля 2013 года по июль 2014 года - в должности ассоциированного директора, члена Комитета по управлению активами Banque Havilland SA.

В 2004-2005 годах Гриценко работал на должности начальника управления коммерческих долговых обязательств департамента финансовой политики Министерства финансов.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.

Читайте подробнее: Задержание "банкира Порошенко": что нужно знать о деле главы "Укрэксимбанка"

Экономическая правда