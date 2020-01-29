Дело "Фаворит спорт": следователям дважды отказали в блокировке сайтов букмекера

Киевские следователи дважды обращались в суд с просьбой заблокировать сайты Favbet/"Фаворит Спорт", принадлежащих "ООО Лаки Ленд", которую обвиняют в организации игорного бизнеса, в обоих случаях суд отказал в аресте.

Об этом сообщает ain.ua со ссылками на материалы суда.

Компанию "Лаки Ленд" обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса через лотереи и беттинг, а также уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Точные суммы убытков не раскрыты.

Рассмотрение дела идет по досудебному разбирательству, зарегистрированном в 2016 году

По данным аналитической системы YouControl, только задокументированный налоговый долг предприятия превышает 2,5 млн грн, на самом деле из-за операций с обналичиванием, сумма может увеличиться.

Следствие считает, что "Лаки Ленд" использовало схему с обналичиванием и махинациями с НДС. По версии обвинения, схема могла выглядеть так:

"Лаки Ленд" продает билеты и принимает ставки, пользуясь договором с оператором государственных лотерей "Украинская национальная лотерея". Лотереи реализуют под брендом "Фаворит спорт", а также от лица букмекера Favbet. Основные продажи лотерей шли за наличные деньги через сеть точек распространения (которые не работают с начала года). Следствие утверждает, что компания "Лаки Ленд" получала через посредников (транзитных субъектов предпринимательской деятельности) деньги от своих клиентов из реального сектора экономики. То есть бизнес, якобы, покупал у посредников товары или услуги, получая затраты и налоговый кредит по НДС и одновременно, возможность вывода денег в наличность. Транзитные посредниеи , якобы, покупали у "Лаки Ленд" лотерейные билеты. Выручку от продажи билетов, по версии обвинения, сотрудники "Лаки Ленд" снимали, маскируясь выплатами перед игроками — получалась "черная" наличность. Следствие считает, что эти деньги отдавали организаторам схемы (по логике следствия — заказчикам из реального бизнеса), а процент забирали себе. Точки распространения лотерей должны были передавать свою наличную прибыль в адрес "Лаки Ленд". Но фактически, как утверждает следствие, выплаты проходили на месте наличкой или через электронные кошельки компании "Вебмани.ЮА". Излишки оставались на руках компании. В отчетности "Лаки Ленд", как следует из определений суда, фигурировали суммы, значительно меньше реальных.

Сторона обвинения указывает, что сайты Favbet и Favorit являются интеллектуальной собственностью "Лаки Ленд", а значит — подлежат аресту.

В определении суда указан целый список этих и аффилированных сайтов, счет идет на десятки. Но на заседаниях 15 и 20 января суд считал аргументы обвинения недостаточными для ареста имущества. Следующее заседания по делу состоится 31 января.

Напомним:

23 января Киевская местная прокуратура провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства работников.

Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Также прокуратура сообщает, что через веб-сайты "favbet.com" и "favorit.com.ua" предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности работы ставки на спортивные события.

22 января СМИ сообщали об обысках в офисах беттинговой компании "Фаворит Спорт".

Впоследствии сама компания опровергла эти заявления, обвинив российские компании, которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в информационной атаке.

20 декабря, после провала голосования за легализацию игорного бизнеса, Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", – добавил Гончарук.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации.

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