Милованов рассказал, какой эффект даст программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в долгосрочной перспективе в украинскую экономику поступит 8 миллиардов внутренних инвестиций.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Министр выделил долгосрочные и краткосрочные цели программы.

"Краткосрочные цели - первый год:

- Дополнительно 50 тысяч кредитов как результат этой программы.

- Примерно 90 тысяч новых рабочих мест.

- Получим 2 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

- Снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году", - пишет Милованов.

По словам Милованова, за 5 лет, сумма выданных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составит 30 млрд гривен.

"Долгосрочные цели - 5 лет:

- Благодаря программе поступит 8 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

Сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд грн", - заявил Милованов.

Напомним:

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

14 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.

21 января президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

27 января ПриватБанк открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса "Доступні кредити 5-7-9%".

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.