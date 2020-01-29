Милованов рассказал, какой эффект даст программа "Доступные кредиты 5-7-9%"
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в долгосрочной перспективе в украинскую экономику поступит 8 миллиардов внутренних инвестиций.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Министр выделил долгосрочные и краткосрочные цели программы.
"Краткосрочные цели - первый год:
- Дополнительно 50 тысяч кредитов как результат этой программы.
- Примерно 90 тысяч новых рабочих мест.
- Получим 2 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.
- Снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году", - пишет Милованов.
По словам Милованова, за 5 лет, сумма выданных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составит 30 млрд гривен.
"Долгосрочные цели - 5 лет:
- Благодаря программе поступит 8 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.
Сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд грн", - заявил Милованов.
Напомним:
3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.
14 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.
21 января президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.
24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.
27 января ПриватБанк открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса "Доступні кредити 5-7-9%".
По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.
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