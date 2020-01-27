Новости 27 января: строительство дорог, украинские еврооблигации и вилла Ахметова
О строительстве дорог. Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров.
О выпуске украинских еврооблигаций. Украина 27 января провела расчеты по еврооблигациям на сумму 1,25 миллиарда евро с доходностью 4,375% и погашением в 2030 году, еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.
О вилле Ахметова. Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова объявила о покупке виллы Les Cedres (Франция) у производителя алкоголя Campari Group.
Об Укрзализныце и Лещенко. Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение создать комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, его возглавил Сергей Лещенко.О Приватбанке и Коломойском. Работники Нкопольского ферросплавного завода 27 января перекрыли все подъезды к центральному офису Приватбанка в Днепре.
Депутаты приняли скандальный закон о совершенствовании администрирования налогов — №1210. Что в нем не устраивает предпринимателей?
Догнать и перегнать Новака и Омеляна. Сколько дорог построят в 2020 году
Кабмин Гончарука подхватывает эстафету предыдущего правительства и обещает ускорить строительство и ремонт автодорог. Есть ли на это деньги и куда они пойдут?
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