Новости 27 января: строительство дорог, украинские еврооблигации и вилла Ахметова

О строительстве дорог. Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров.

О выпуске украинских еврооблигаций. Украина 27 января провела расчеты по еврооблигациям на сумму 1,25 миллиарда евро с доходностью 4,375% и погашением в 2030 году, еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

О вилле Ахметова. Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова объявила о покупке виллы Les Cedres (Франция) у производителя алкоголя Campari Group.

Об Укрзализныце и Лещенко. Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение создать комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, его возглавил Сергей Лещенко.