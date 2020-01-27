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Лещенко возглавил антикоррупционный комитет набсовета УЗ

Понедельник, 27 января 2020, 12:00
 

Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение создать комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, его возглавил Сергей Лещенко.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета 23 января.

Членами комитета, кроме Лещенко, будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

"Комитет будет наблюдать за тем, каких усилий прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и каких - для усиления борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении.

"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для Наблюдательного совета Укрзализныци".

"Это даст нам возможность системно следить как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе", - заявил глава Наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунер.

Напомним:

Кабинет министров 18 декабря 2019 года назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога".

Экономическая правда

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Укрзализныця корупція

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