Новости 24 января: Deutsche Bahn, концессия порта и шахты Ахметова

О Deutsche Bahn. Советник премьер-министра Алексея Гончарука Юрий Голик, заявил что после подписания в Давосе "Меморандума о взаимопонимании" стороны продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве и больше информации предоставят в начале февраля.

О концессии порта Ольвия. Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара, в развитие порта в течение 5 лет инвестируют 3,4 млрд гривен.

О шахтах Ахметова. Управление Гоструда в Днепропетровской области не проводило проверку одного из помещений цеха "Днепровского коксохимического завода", на котором позже произошел взрыв, в результате чего пострадали пять сотрудников.

О кредитах для бизнеса. Кабинет министров одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

О задолженностях перед Нафтогазом. В "Нафтогазе" заявили о возможном срыве отопительного сезона в 30 городах Украины из-за долгов за газ 37 производителей тепла.



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