Проверка Гоструда обошла одно из помещений завода Ахметова, где позже произошел взрыв

Управление Гоструда в Днепропетровской области не проводило проверку одного из помещений цеха "Днепровского коксохимического завода", на котором позже произошел взрыв, в результате чего пострадали пять сотрудников.

Об этом говорится в совместном расследовании программы "Схемы" (Радио Свобода), ОО "Центр противодействия коррупции" и "Украинской Правды".

В ноябре 2018 года инспекторы управления Гоструда в Днепропетровской области провели на Днепровском коксохиме плановую проверку, в ходе которой обнаружили 105 пунктов нарушений и требовали устранить их. Также требовали немедленно остановить эксплуатацию 34 единицы оборудования. Завод сразу издал приказ об устранении этих нарушений.

Но через три месяца после проверки, на участке дистилляции смолоперерабатывающего цеха Днепровского коксохима взорвалось оборудование. Как установили журналисты, это оборудование инспекторы даже не проверяли.

В ответ на запрос Гоструда сообщило, что участок, на котором произошла авария, инспекторы не проверяли, поскольку на момент проверки оборудование на ней было выключено и завод предоставил инспекторам соответствующее распоряжение.

"На момент прихода Гоструда, если цех не работал, был документ, или приказ остановки оборудования или еще что-то. То есть, внутренний документ обязательно был ... Гоструда смотрело, значит, объекты, которые работали", - пояснил в комментарии журналистам руководитель Департамента надзора в промышленности и на объектах повышенной опасности Госслужбы по вопросам труда Иосиф Радецкий.

В то же время адвокат Александр Чумак убежден, что представители Гоструда во время плановой проверки обязаны проверять полностью весь объект повышенной опасности:

"При проведении проверок, Гоструда в лице инспекторов, должны проверить полностью все производственные мощности, в независимости от того, эти производственные мощности используются, или не используются. Украина - одна из таких стран, где больше всего случается несчастных случаев на производстве. Из своей практики, я могу сказать, что эффективность низкая. Во-первых, это именно устаревшее законодательство "Об охране труда", второй фактор, это коррупция и неэффективность механизмов борьбы с коррупцией. Потому что фактически каждую вторую проверку у нас, де-факто, можно обыграть или обойти".

На момент взрыва, в январе 2019 года, Днепровский коксохимический завод формально принадлежал трем кипрским компаниям: "Mastinto Trading Limited", "Misandyco Holdings Ltd", "Salurex Limited" и одной оффшорной "Altana Limited" (Виргинские острова). Но неформально предприятие контролировалось группой "Метинвест".

Подробнее об этом и аварии на шахтах и ​​коксохимических заводах Рината Ахметова и Вадима Новинского в материале: Двойные правила: аварии на шахтах и ​​коксохимических заводах Ахметова в США и Украине

Экономическая правда