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Советник Гончарука о меморандуме с Deutsche Bahn: Переговоры продолжаются, никакой "зрады" нет

Пятница, 24 января 2020, 13:21
 

После подписания в Давосе "Меморандума о взаимопонимании" стороны продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве и больше информации предоставят в начале февраля.

Об этом сказал советник премьера Алексея Гончарука Юрий Голик в комментарии ЭП.

"Укрзализныця, как и говорил премьер Алексей Гончарук, остается под контролем государства. Идет нормальный рабочий процесс. В Давосе мы подписали "Меморандум о взаимопонимании", сейчас ведутся переговоры с Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности и предоставлении консультационных услуг", - заявил советник Гончарука.

"Нет никакой "зрады". Мы все с вами знаем, что в УЗ есть проблемы, и все заинтересованы в их решении. Немецкий оператор имеет огромный опыт, поэтому нет ничего плохого в том, что мы привлечем его для улучшения работы Укрзализныци", - добавил он.

Также Голик заявил, что больше деталей о сотрудничестве с Deutsche Bahn предоставят 5 февраля - при подписании "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

Напомним:

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

Читайте также: "Укрзализныця" уходит под контроль немецкой Deutsche Bahn?

Алексей Павлыш, ЭП

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Укрзализныця

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