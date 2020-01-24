Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала катарская компания – Криклий

Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара, в развитие порта в течение 5 лет инвестируют 3,4 млрд гривен.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Сумма ежегодных концессионных платежей - 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 млн грн в развитие инфраструктуры г. Николаева" , - заявил Криклий.

По его словам, QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад, стоимостью более 7 млрд долларов.

"В 2019 году QTerminals обработала 1 млн 320 тыс TEU контейнерных грузов, что на 300 тыс больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами. 3,4 млрд гривен инвестиций в порты - теперь я ваш инвестиционная няня", - добавил министр.

Он добавил, что на следующей неделе победители концессионных конкурсов "Рисоил-Херсон" и QTerminals расскажут о планах развития портов "Херсон" и "Ольвия", а Мининфраструктуры - о планах по концессии других объектов.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Напомним:

"Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).

Экономическая правда