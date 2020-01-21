Новости 21 января: концессия Херсонского морпорта, Укрпошта и Коломойский

О концессии Херсонского морпорта. "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень.

О диалоге с Коломойским. Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин призывает к конструктивному диалогу между государством и бывшими владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

Об Укрпочте. В Верховной Раде повторно зарегистрировано законопроект №2788, который откроет возможность "Укрпочте" открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.

О кредитах для бизнеса. Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Об иске Нацбанка к Коломойскому. Хозсуд Львовской области в полном объеме удовлетворил иск Нацбанка о взыскании с ОАО "Днепрометаллсервис", связанного с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским недвижимости, стоимость которой превышает 100 миллионов гривен.

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