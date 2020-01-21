Как контролировать свой бюджет в смартфоне: обзор услуг крупнейших банков

ЭП исследовала, какие онлайн-услуги по планированию семейного бюджета предлагают украинские банки. Для этого редакция выбрала крупные финансовые учреждения с наибольшим количеством активных карточек. (укр)

Зошити з колонками цифр, таблиці в Excel та система заощаджень у вигляді паперових конвертів — усі ці методи українці застосовували раніше для ведення домашньої бухгалтерії.

Зараз зберігати, витрачати та позичати гроші можна за допомогою зручних онлайн-сервісів у власному смартфоні.

ЕП дослідила, які онлайн-послуги з планування родинного бюджету пропонують українські банки.

Для цього міні-дослідження автор обрала великі українські фінансові установи з найбільшою кількістю активних карток: Приватбанк, Ощадбанк, "Райффайзен банк аваль", ПУМБ, Альфа-банк та банк "Універсал".

Накопичувати онлайн

Відвідувати відділення банку для оформлення депозиту вже не потрібно. Це можна зробити онлайн на сайті фінансової установи або в мобільному додатку.

Наприклад, у системі "Ощад 24/7" можна підключити послугу "Мобільні заощадження", що передбачає вільне поповнення та зняття коштів без обмеження суми, 9% річних на залишок у гривні. Для старту не потрібна якась мінімальна сума вкладу, а виплата процентів відбувається щомісяця.

У Приватбанку є послуга "Скарбничка", яка допомагає накопичувати. Частка з кожного надходження на картку або з кожної витрати потрапляє у "Скарбничку".

Клієнт може самостійно налаштувати умови накопичення у "Приват24": округляти залишок на рахунку до сотень, а решту переказувати у скарбничку, або списувати у скарбничку 10 грн з купівлі товару вартістю понад 500 грн.

Ця послуга допомагає клієнту непомітно для себе економити і накопичувати резерв. Крім того, банк нараховує на залишок на рахунку 7% річних.

Деякі банки вдаються до нестандартних прийомів. Наприклад, Монобанк у 2018 році пропонував "спортивний" бонус до депозиту. Зараз цієї пропозиції нема.

Клієнти, які щодня пробігали або проходили понад 10 тис кроків, отримували додатковий відсоток до ставки. Не виконати цю умову можна було лише тричі за термін дії депозиту.

Зараз установа пропонує стандартний депозит та IRON (з преміальною карткою) — 16,5% річних у гривні строком на рік.

Екстрені гроші завжди поруч

Для термінових ситуацій, коли можуть знадобитися гроші, існує послуга овердрафт. У дослівному перекладі це означає "перевитрата". Тобто клієнт може витратити більше коштів, ніж є у нього на рахунку.

Овердрафт — це форма кредиту. Банк видає його на певних умовах: заздалегідь визначена максимальна сума, відсотки, безвідсотковий період (якщо він є), штрафи та пені в разі прострочення платежів.

Є в овердрафту й відмінності від споживчих кредитів та спеціальних кредитних карток. Головна — він діє для банківських карток, на які регулярно надходять платежі. Це гарантія для банку, що овердрафт буде погашено вчасно.

Іноді овердрафт є і на кредитних картах, він дозволяє виходити за межі встановленого кредитного ліміту на певну суму. Ліміт овердрафту ніколи не перевищує регулярні доходи більш ніж удвічі.

На відміну від звичайного кредиту, овердрафт гаситься автоматично й повністю. Щойно на рахунок надходять гроші, банк насамперед списує всю суму овердрафту.

Відсоток за овердрафтом вищий, ніж на кредитних картках, але оскільки овердрафт погашається швидко, переплата зазвичай невелика. Іноді банки пропонують овердрафт з грейс-періодом: якщо погасити борг у визначений термін (часто до 30 днів), відсотки взагалі не нараховуються.

Овердрафт підключається один раз, а користуватися ним можна протягом року або до закінчення терміну дії картки. Обов'язкові вимоги для підключення — постійні фінансові надходження на картку та хороша кредитна історія.

Умови цього виду позики у різних банках різні.

В Ощадбанку процентні ставки встановлюються залежно від строку кредитування та обсягу співпраці з клієнтом за іншими продуктами.

У ПУМБ послуга "Вільні гроші" пропонується лише клієнтам із зарплатними картками та депозитами у цьому банку.

У Приватбанку овердрафт доступний навіть у "Приват24" для бізнесу за ставкою від 19% річних.

Іноді банки вмикають овердрафт на зарплатних картках автоматично, але це обов'язково повинно бути прописано в договорі на обслуговування картки. Принципові противники життя в борг можуть попросити банк відключити овердрафт або встановити нульовий ліміт за ним.

Інший нюанс — технічний овердрафт: клієнт може вийти в мінус за кредитною чи розрахунковою картками. Таке іноді відбувається через особливості роботи платіжних систем, помилки банку або забудькуватість клієнта.

Наприклад, коли клієнт платить карткою за кордоном, платіж зазвичай проходить кілька днів. Якщо за цей час курс валюти виріс, а картка гривнева, то з рахунку знімуть більше коштів, і на картці може утворитися "мінус".

Обов'язкові платежі, такі як комісія за обслуговування картки, теж можуть спричинити технічний овердрафт, якщо на рахунку не було грошей. Іноді банк помилково списує платіж двічі. Це теж може спричинити овердрафт.

Найчастіше банки дають час, як правило, місяць, щоб погасити борг, і тільки після цього починають нараховувати на цей борг відсотки і штрафи.

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Безготівкова розстрочка

Щоб купити телевізор або диван на виплат, теж не знадобиться нічого, крім мобільного додатку від банку на смартфоні.

У Приватбанку ця послуга називається "Оплата частинами" і може бути використана на придбання товарів у популярних роздрібних мережах. Комісія за цю послугу становить 2,9% від вартості покупки щомісяця.

У Монобанку це функція "Перевести у розстрочку", вона поширюється на будь-яку витрату за карткою. Вартість товару розбивається на кілька рівних частин. Сума розстрочки для клієнта залежить від кредитного ліміту на його картці. За користування позикою теж треба платити: 1,9% від вартості покупки на місяць.

У "Райффайзен банку аваль" послуга надається клієнтам, що мають у банку зарплатні проєкти або оформили одну з кредитних карток. Відсоток і термін погашення залежать від суми. Наприклад, 5 тис грн позики треба погашати шістьома платежами по 933 грн, тож плата за користування позиченими грошима становитиме 598 грн за весь період або 2% від суми на місяць.

Розділення карток

Тепер однією карткою можуть користуватися кілька людей. Раніше чоловіку та дружині потрібно було робити окремі пластикові картки. Якщо гроші на одному з рахунків скінчилися, доводилося робити переказ з іншого та втрачати на комісії.

Тепер один член родини може користуватися фізичною карткою, інший — мобільним додатком. Для цього на смартфоні потрібно встановити сервіси Apple Pay або Google Pay. Вони використовують зашифровану інформацію — так звані токени. Процес створення таких копій називають токенізацією.

"Клонування" карток робить операції з токенізованими картками безпечними. Зараз близько 22% активних карток є безконтактними та токенізованими. За 2019 рік їх стало більше на 70% — 6,7 млн штук та 1,9 млн штук відповідно.

Такі можливості доступні усім згаданим у статті банкам. Цікаво, що одну картку можна додати на кілька пристроїв, приміром, на телефон і на смарт-годинник.

Автоматизовані платежі

Банки та платіжні системи пропонують чат-боти та автоматизовані платежі.

Переказ через чат-бота — можливість заплатити за товари та послуги за допомогою чатів у Telegramабо Viber. Чудовий спосіб для тих, хто часто користується месенджерами.

Наприклад, у Приватбанку є @privatbankbot, який дозволяє переказувати гроші на інші картки цього банку у Telegram. Для цього достатньо встановити месенджер, знайти бота і виконати його прості команди.

Існує також спільний проект Portmone та Visa для переказів грошей через Viber: потрібно буде просканувати QR-код та додати свою картку Visa. Доступні перекази з картки на картку та з картки на номер телефону.

Автоматизовані платежі — за комунальні послуги або дитсадок — налаштовуються у мобільних додатках банків. Послуга безкоштовна і звільняє клієнта від щоденної рутини. Комісія за самі платежі залишається.

У перерахованих вище банках ця послуга реалізована по-різному.

Монобанк дозволяє встановлювати нагадування про платежі.

У Приватбанку можна вибрати один з двох видів послуги "Регулярні платежі". Для погашення кредиту, поповнення мобільного або оплати інтернету підходить регулярний платіж з фіксованою сумою, а для сплати за комунальні послуги — регулярний платіж за надісланими рахунками від постачальника послуг.

Для кожної операції в "Ощад 24/7" можна створити періодичний платіж і протягом визначеного клієнтом періоду він буде здійснюватися автоматично.

ПУМБ дозволяє створити календар автоматичних сплат рахунків. У "Райффайзен банку аваль" можна зберегти шаблони платежів та встановити нагадування. На сайті Альфа-банку не вдалося знайти інформацію про таку послугу, натомість пропонується платити за комунальні послуги без комісії.

Текст написаний в рамках спільного проєкту "Економічної правди", Центру журналістики KSE та компанії Visa. Ми прагнемо, щоб українці добре розумілися на особистих фінансах і знали елементарні правила для їх захисту. Ми сподіваємося, що кожен знайде для себе корисну інформацію, яка дозволить ухвалювати зважені рішення в управлінні своїми коштами.