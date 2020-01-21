Суд взыскал с компании Коломойского недвижимости на более чем 100 миллионов

Хозсуд Львовской области в полном объеме удовлетворил иск Нацбанка о взыскании с ОАО "Днепрометаллсервис", связанного с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским недвижимости, стоимость которой превышает 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на решение суда от 16 января.

"Указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся Приватбанку до национализации.

Поскольку ОАО "Днепрометаллсервис" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя Приватбанка, Национальный банк в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества", - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавляют, что суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,36 млрд грн.

Напомним:

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей.

Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в течение 2008-2015 годов. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.

На сегодня на разных стадиях судебного процесса находится еще более 200 подобных дел не только по Приватбанку, но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не выполнили своих обязательств по кредитам рефинансирования.

Экономическая правда