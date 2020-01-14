Новости 14 января: квоты Ахметова, ГТС и экспорт

О квотах Ахметова. Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.

О ГТС. Газотранспортная система Украины будет оптимизирована под мощность транзита в 40 миллиардов кубометров газа в год.

Об экспорте курятины. По данным Минэкономики, Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины.

О нелегально трудоустроенных. Лишь 12,8 миллионов из 28,5 миллонов украинцев трудоспособного возраста работают легально, остальные - либо на заработках, либо работают неформально.

О рынке земли. Немецкие и западноевропейские агропредприятия, которые работают и обрабатывают землю в Украине, написали открытое письмо президенту, премьеру и главе Верховной Рады с призывом не принимать запрет на продажу сельхоземель иностранцам.

Вы хотите узнать больше?

Без стрессов и дефолта: Украина может спокойно прожить 2020-й

Если не произойдет геополитических или внешних ценовых потрясений, страна может спокойно прожить этот год. Для этого надо сделать три вещи.