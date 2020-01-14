Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках – Милованов

Лишь 12,8 миллионов из 28,5 миллонов украинцев трудоспособного возраста работают легально, остальные - либо на заработках, либо работают неформально.

Об этом на брифинге по вопросам изменений в трудовом законодательстве заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает hromadske.

"Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально", - подчеркнул министр.

По его словам, неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

"Изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должны способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест", - отметил Милованов.

Напомним:

27 декабря правительство одобрило законопроект о труде, по словам премьер-министра Алексея Гончарука закон предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.

23 декабря Министерство экономики обнародовало статью будущего трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, в нынешнем законодательстве такой пункт отсутствует. Нововведения могут повлиять на легальность айтишников, которые трудоустроены как ФОПы.

10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что новый трудовой кодекс лучше предыдущего, но его еще надо доработать.

"Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство - ЭП) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом. Там есть много предложений, и много мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен что мы все сделаем и услышим общество", - сказал президент.

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