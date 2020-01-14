Европейские фермеры, которые работают в Украине, выступили против запрета на продажу земли иностранцам

Немецкие и западноевропейские агропредприятия, которые работают и обрабатывают землю в Украине, написали открытое письмо президенту, премьеру и главе Верховной Рады с призывом не принимать запрет на продажу сельхоззмель иностранцам.

Об этом говорится в письме-обращении, которое в Facebook опубликовал министр экономики Тимофей Милованов.

В письме, в частности, говорится, что предложенная в законопроекте о рынке земли норма, которой иностранцам или компаниям, среди владельцев и основателей которых есть иностранцы, запрещается покупать землю сельхозназначения, противоречит Конституции Украины.

"В соответствии с принципом равенства, государство выступает гарантом равной защиты всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, путем непредоставления преимуществ в защите прав одном из субъектов хозяйствования, поскольку каждый субъект наделен тем же объемом прав и может отстаивать в определенном законом порядке.

Все субъекты права собственности равны перед законом в осуществлении им своих прав и обязанностей", - подчеркивается в письме.

Фермеры заявляют, что не являются крупными агрохолдингами и преимущественно работают как семейные фермерские хозяйства, арендуя земельные паи.

По их словам, принятие закона в действующей редакции приведет к тому, что они "частично или полностью потеряют средства к существованию".

"Все мы годами строили свои хозяйства и вложили сотни тысяч или миллионов евро. Создали много рабочих мест и в большинстве случаев мы были единственными работодателями в селах.

Много полей пришлось рекультивировать и даже выкорчевывать кусты и деревья. Плоды этой работы потом будут пожинать другие", - говорится в обращении.

Кроме этого, фермеры против ограничения продажи земли иностранцам в приграничной зоне, эту норму они трактуют как "дискриминацию".

Вместо с тем они поддержали идею, которая была в законопроекте о рынке земли раньше, относительно постепенного перехода на рынок земли и предоставления разрешения иностранцам, которые уже на протяжении 3 лет работают в Украине, покупать землю.

Под письмом-обращением подписались 25 сельхозпроизводителей.

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Напоминаем:

Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10, поданный с поправками ко второму чтению, предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

Экономическая правда