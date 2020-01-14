Украина вошла в топ-5 крупнейших экспортеров курятины в мире – Милованов
Вторник, 14 января 2020, 14:05
По данным Минэкономики, Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины.
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
"Украина вошла в топ-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд", - написал министр.
Кроме того, Милованов сообщил, что ЕС выдал разрешения на импорт 58 тыс тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты (TRQ) на 2020 год.
"Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы", - отметил он.
Экономическая правда
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