Украина вошла в топ-5 крупнейших экспортеров курятины в мире – Милованов

По данным Минэкономики, Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Украина вошла в топ-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд", - написал министр.

Кроме того, Милованов сообщил, что ЕС выдал разрешения на импорт 58 тыс тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты (TRQ) на 2020 год.

"Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы", - отметил он.

Экономическая правда