В Раде поддержали лишение Ахметова миллиардных льгот

Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.

Об этом написал народный депутат Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, выгодоприобретателями этой льготы были компании, которые строили СЭС и ВЭС и "запускались по самым высоким в мире "зеленым" тарифам".

"Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 млрд грн в 2019 году", – написал Герус.

"В предыдущем парламенте эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее таки протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров", – напомнил он.

Напоминаем:

В декабре 2018 года депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС ввоза электромобилей, которые также содержали норму о налоговой льготе импорта оборудования для электростанций из возобновляемых источников энергии.

Тогда отмечалось, что импортеры оборудования для солнечных и ветряных электростанций не будут платить НДС до 2020 года.

Суммарно это должно было позволить им сэкономить, не уплатив в бюджет, 5-10 млрд гривен.

В материале Bihus.info говорилось, что указанные изменения в Налоговый кодекс сэкономят олигарху Ринату Ахметову около 3 млрд гривен, которые ему не придется платить в бюджет в виде налогов при ввозе оборудования.

Экономическая правда