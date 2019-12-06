Гончарук: слухи об отдельных двусторонних переговорах по газу — это манипуляции 

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал слухи о двухсторонних переговорах манипуляциями, которые призваны дискредитировать команду Зеленского.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Слухов я слышал очень много разных. Один из самых распространенных, что есть какие-то отдельные двусторонние переговоры по поставкам российского газа Украине напрямую со скидками.

Это манипуляции, которые призваны дискредитировать и выставить команду Зеленского как предателей, которые ведут прямые переговоры с врагом.



...У нас есть только один формат, в рамках которого возможны отношения по газу с Россией. Это формат трехсторонних переговоров с участием Европейского союза.

Я считаю, что любые другие варианты сейчас содержат гораздо больше рисков, чем выгодных возможностей", - подчеркнул премьер.

Гончарук заявил, что в рамках трехсторонних переговорах возможны различные варианты условий с РФ, но принципиальные позиции не должны меняться.

"Единственным устойчивым форматом может быть долгосрочный контракт, который обеспечивает Европе диверсификацию поставок, а это означает достаточные объемы, и который обеспечивает работу по этому контракту в рамках европейских правил.

Для нас это три принципиальные вещи, за пределами которых я себе не представляю переговоров.

Мы можем говорить в рамках этих переговоров об отсрочке, рассрочке, другие условия.

Там сто-пятьсот разных идей может быть. Но база, которую мы имеем, которую я только что озвучил – она в любом случае не должна меняться", - резюмировал Гончарук.

Напомним:

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил - если РФ достроит газопровод Северный поток-2, то транзит через Украину полностью прекратиться, а мощности нового газопровода вопреки директивам ЕС будут использоваться полностью.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Недавно министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже 5 декабря, но переговоры не состоялись.

Также он подчеркнул, что Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.