Стало известно когда возобновят строительство объектов Укрбуда – СМИ

На встрече представителей руководства ХК Киевгорстрой, компании Укрбуд и представителей группы инвесторов был подписан меморандум, в соответствии с которым строительство "недостроев" Укрбуда должно возобновиться в течении полугода.

Об этом сообщает LIGA.net с ссылкой на пресс-службу Киевгорстроя.

23 декабря, состоялась встреча представителей руководства ХК Киевгорстрой, компании УкрБуд и представителей группы инвесторов по достройке объектов Укрбуда.



Документ включает 23 ЖК и один бизнес-центр. Как сообщает один из инвесторов, по просьбе присутствующих на встрече представителей Киевгорстроя и УкрБуд были исключены два объекта - ЖК Генезис и ЖК Эдельвейс.

"У ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс" владельцы земель - частные лица, которые не хотят сотрудничать с Киевгорстроем. Они ищут или уже нашли более выгодную альтернативу, на что имеют полное право", - отметил инвестор Укрбуда.

В распоряжении издания оказался список условий, выдвигаемых в меморандуме. Вот некоторые их них:

- возобновление строительства в течение шести месяцев со дня подписания меморандума;

- получение сертификатов Государственной архитектурно-строительной инспекции для пяти объектов, находящихся на завершающем этапе строительства. Это ЖК "Новомостицкой", ЖК "Пектораль", ЖК "Гармония", ЖК "Харьковский" и ЖК "Солнечная Ривьера";

- доходность объектов не должна влиять на определение сроков возобновления строительства;

- Киевгорстрой берет ответственность за охрану объектов;

- инвесторы возобновят оплату за невыплаченные квадратные метры после полной передачи объектов в Киевгорстрой;

- инвесторы не будут доплачивать за купленные квадратные метры;

- инициативная группа получает доступ к мониторингу объектов и будет привлечена к совещаниям, в том числе по согласованию графиков строительства.

"В общем, существует очень много юридических вопросов, которые блокируют передачу объектов, но работа идет, хотя оценить прогресс пока трудно", - объяснил изданию собеседник из инициативной группы инвесторов.

Напоминаем:

16 декабря президент "Киевгорстрой" заявил, что у его предприятия не должно возникнуть проблем с достройкой ЖК "Укрбуд Девелопмент" в контексте недостающей разрешительной документации, земельных участков с нецелевым назначением и невыгодных судебных решений.

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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