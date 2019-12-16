Президент "Киевгорстроя" о достройке домов "Укрбуда": Проблем с властью не будет, мы "свои"

У "Киевгорстроя" не должно возникнуть проблем с достройкой ЖК "Укрбуд Девелопмент" в контексте недостающей разрешительной документации, земельных участков с нецелевым назначением и невыгодных судебных решений.

Об этом заявил президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир на пресс-конференции.

"Киевгорстрой в своем роде сам является городом, частью того, что должно помогать. Обращаясь в городские и государственные структуры, мы обращаемся как "свои", а не как частная структура", – заявил Кушнир.

Он добавил, что КГС не просил от государства никаких гарантий.

"Мы понимаем, что затягивать ситуацию дальше некуда, разговаривать о "гарантиях" некогда, нужно помогать людям", – сказал Кушнир.

На вопрос о возможных проблемах с судебными решениями не в пользу застройщика президент Киевгорстроя заявил: "Будем судиться, будем выигрывать, будем доказывать, что мы правы".

По словам Кушнира, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию 5 объектов: жилые комплексы Пектораль, Солнечная ривьера, Новомостицкий, Харьковский, Гармония. Остальные 19 ЖК – сейчас "заморожены".

Процесс передачи ЖК на баланс Киевгорстроя может занять некоторое время.

"Укрбуд недавно передавал проект Интергал-буду (речь идет о ЖК Sky Avenue – ред). Этот проект передавался на протяжении двух месяцев", – заявили в КГС.

Сроки сдачи объектов в эксплуатацию будут сдвигаться.

"Понимать, на какой срок будут сдвинуты даты, будем знать после изучения документации", – сказал он.

Кушнир добавил, что эти сроки могут составлять "год-полтора-два".

По словам Кушнира, самой проблемной стройкой Укрбуда на сегодняшний день является ЖК "Чарівне місто".

Половина жилых комплексов "Укрбуд девелопмент" являются убыточными, но общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 миллиона гривен.

"Киевгорстрой" использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании "Укрбуд девелопмент".

Напоминаем:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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Александр Колесниченко, ЭП