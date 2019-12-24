Министр энергетики: "Газпром" может "соскочить" в последний момент

В Министерстве энергетики не исключают, что "Газпром" может отказаться от предыдущих договоренностей относительно транзита газа по территории Украины в последний момент.

Об этом написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в колонке для ЭП.

"Газпром очень сложная и непредсказуемая сторона переговоров. Об этом нужно помнить всем, кто садится с его представителями за один стол.

На прошлой неделе мы достигли существенного прогресса, который вылился в подписание протокола. В нашу пользу сыграло много факторов: от готовности правительства к худшему сценарию - к санкциям США.

Но протокол - это еще не соглашение. Последняя неделя декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано - транзита нет ", - отмечает министр.

Оржель также не исключает, что в последний момент "Газпром" может отменить свои предыдущие решения относительно транзитного соглашения.

"Может ли вторая сторона "соскочить" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет Газпром.

Украина покажет себя как надежный и договороспособный транзитный партнер Европы, который может идти на разумные компромиссы, которые отвечают нашим национальным интересам и энергетической безопасности Евросоюза.

И теперь, если контракта не будет до 31 декабря, а с нового года в телевизоре будут показаны панические кадры замерзающих европейских городов, то под давлением Европы "подписывайте быстрее!" окажемся не мы, а Газпром", - резюмировал Оржель.

Читайте детальнее в колонке: Договоренности о транзите газа: сохранены ли интересы Украины

Напомним:

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".



Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

"Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовых к подписанию, и анонсировал, что новый раунд переговоров с российским "Газпромом" по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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Экономическая правда