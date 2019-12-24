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В "Нафтогазе" назвали дату финальных переговоров с "Газпромом"

Вторник, 24 декабря 2019, 17:40
 

"Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовых к подписанию, новый раунд переговоров с российским "Газпромом" по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.

Об этом сообщает исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко сообщает, что к празднованию католического рождества, команда НАК успела выполнить "домашнее задание" - подготовить проекты контрактов, которые готовы к подписанию.

Новый раунд переговоров состоится 26 декабря, а завершить процесс планируется до 27 декабря.

"26 декабря команды Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом.

Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины.

Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных ", - резюмирует Витренко.

Напомним:

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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Экономическая правда



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