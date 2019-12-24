Новости 24 декабря: транзит газа, снижение "платежек" и электронные сигареты

О транзите газа. "Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовых к подписанию, новый раунд переговоров с российским "Газпромом" по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.

О снижении платежек. "Платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривень.

Об электронных сигаретах. Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.

О "Северном потоке-2". В "Нафтогазе" заявили, что существует риск того, что РФ согласилась продолжить транзит своего газа через Украину только ради того, чтобы продолжить строительство "Северного потока-2".

О ценах на бензин. После встречи с президентом Владимиром Зеленским цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 грн/л.

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