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Кабмин хочет законодательно приравнять электронные сигареты к табачным

Вторник, 24 декабря 2019, 12:47
 

Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram

Дословно: "Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам".

Детали: Правительство также предложило распространить ограничения по рекламе на электронные сигареты и новейшие табачные изделия и запретить "электронное" курение в общественных местах.

Гончарук пояснил, что это "европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий".

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Украинская правда

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Кабмин табак

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