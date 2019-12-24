Елочный бизнес: где выращивают "легальные" ёлки и как их найти

Тридцять метрів і сто тонн. Саме такі розміри головної ялинки країни. Цього року, щоб її зібрати та оформити Софіївську площу, КМДА придбала близько 500 сосен та ялин і витратила на це 100 тисяч гривень.

Для продавців новорічних дерев зараз гаряча пора. Торгові точки з ялинками і соснами заполонили всі українські міста і села. Багато хто з нас, зустрічаючись з ними, ймовірно, хотів би дізнатись, як все це влаштоване та що таке взагалі той "ялинковий" бізнес.

Як ялинки і сосни потрапляють до нас? Хто їх вирощує і продає, скільки вони заробляють? Як відрізнити "легальну" ялинку від "браконьєрської"?

Чи завдають шкоду довкіллю українці, які не уявляють новорічні свята без хвойного запаху в оселі? А може краще синтетичну?

ЕП так само зацікавилась цим специфічним бізнесом. Найбільшим гравцем на цьому ринку є державні лісгоспи. Напередодні ми відвідали одне з таких господарств, яке знаходиться під Києвом – йдеться про Сухоліське лісництво.

Сухоліське лісництво. Площа – 5024,5 га. Складається з 6 майстерських дільниць. Найбільше урочище – "Сухоліська дача" – 3677 га, урочище "Довгалівське" – 354 га, "Гребінник" – 314 га, "Макіївська дача" – 135 га, "Таганча" – 102 га. Лісництво знаходиться на території Рокитнянського району на півдні Київської області. Контора розташована в селі Сухоліси.

Такі таблички висять на вході до будівлі Сухолуського лісництва

Насправді, лісгоспів в Україні сотні, але спеціалізуються на новорічних деревах далеко не всі. Всього в Україні такі плантації займають близько 5 тисяч га. На них вирощують 14 млн штук хвойних дерев.

Чи можна заробити на ялинках

Найбільшим постачальником лісових красунь до свят є держлісгоспи, до сфери управління яких належить 73% лісового фонду України. Звісно, що вирощують їх не лише держліжгоспи, а й комунальні та приватні підприємства, проте їх частка незначна.

Практика вирощування новорічних ялинок почалася у 1901 році, коли біля Нью-Джерсі, було висаджено 25 тисяч дерев. На спеціальних плантаціях масово почали вирощувати ялинки вже після Другої світової війни.

Цього року лісгоспи планують реалізувати на новорічних ярмарках близько 500 тисяч дерев.

Скільки продали ялинок держлісгоспи за останні 5 років

Рік Кількість, тисяч штук Сума, тисяч грн 2014 468 21318,4 2015 551 26439,6 2016 511 26891,9 2017 570 31714,8 2018 541 38335,6

Щоб задовольнити попит в ялинках на свята і мінімізувати шкоду від незаконних вирубок держлісгоспи вирощують їх, як уже зазначалось, на спеціальних плантаціях.

У кожному лісництві функціонують лісові розсадники, де вирощують саджанці

Протягом усього цього часу їх будуть доглядати. Прополюватимуть тут бур’яни, а також захищатимуть деревця від шкідників і хвороб.

"Ми на ялинках майже не заробляємо, їх реалізують за ціною собівартості. Наше завдання – забезпечити новорічними красунями населення. Щоб люди не крали ялинки з лісу, ми самі легально пропонуємо забезпечити їх попит", – пояснює інженер з лісових культур Сухоліського лісництва Андрій Поясник.

Вони знають про ліс все: Андрій Поясник та Дмитро Холодний

Метрову ялинку тут можна купити за 90 грн, 2-2,5 метри – 210 грн. Ялинку висотою 4-5 метри – за 936 грн.

Цього року на новорічній плантації в Сухоліському лісництві до реалізації готові 200 сосен і 400 ялин.

ЕП потрапляє на розсадник, де росте ялина звичайна і сосна. Сіянцям по 2-3 роки.

Частина з них стане саджанцями на новорічних плантаціях, частина піде на заліснення зрубів.

Коли саджанцям виповнюється два роки, їх "переселяють" у відкритий ґрунт. Але лише незначна кількість із саджанців буде призначена для плантацій новорічних ялинок.

Ялина до 1 метра росте не менше 6 років, сосна – 4-5 років.

Заготівля новорічних красунь відбувається за заявками оптовиків та споживачів.

"Якщо покупець захоче – ми можемо викопати ялинку з корінням, щоб далі була можливість у людини навесні висадити її на подвір’ї чи в парку", – каже лісничий Дмитро Холодний.

"Ми посилюємо охорону хвойних насаджень перед святами, але людського ресурсу не завжди вистачає", – розповідає Дмитро Холодний.

Зараз держпідприємство тільки вивчає можливість реалізації ялинок в горщиках. Такий товар поки що масово не користується попитом і витрати на вирощування ялинки в горщику вищі. Ялинки у горщиках в лісгоспах України можна придбати в середньому від 100 грн.

Частина лісгоспів, та й не тільки вони, а й деякі комунальні та приватні підприємства вирощують ялинки в горщиках, а також можуть забезпечити потребу в хвойних гілках для новорічних композицій, щоб не зрізати дерево.

Шишковий урожай

Життя хвойних дерев починається з шишки. Теплий грудень – чудова пора для їх заготівлі. Збір шишки починається в листопаді залежно від погоди і триває по березень.

Ми потрапляємо на склад для заготівлі шишки на початку грудня.

Все починається зі збору шишок. Сезон їхньої заготівлі – листопад і грудень.

"Шишку треба зривати з гілки нерозкритою, ми сушимо їх при температурі +35 у спеціальних барабанах, волога з шишки випаровується, вони розкриваються і з шишки висипається на підлогу насіння", – розповідає Поясник.

Сухоліське лісництво за сезон збирає до 3 тонн шишок, з яких отримують близько 30 кг насіння.

За збір шишок працівникам лісгоспів платять 10 грн за кг. Основні затрати при вирощуванні хвойних ідуть саме на оплату праці, адже садять дерева вручну. Так само відбувається прополка, косіння міжрядь на розсадниках, збір шишки.

Як впізнати легальну ялинку

Не всі українці готові платити за ялинку як товар взагалі. Незаконна вирубка процвітає, хоч за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

"Ми посилюємо охорону хвойних насаджень перед святами, але людського ресурсу не завжди вистачає, залучаємо працівників поліції, проте люди все одно вдаються до ялинкових крадіжок", – зазначає Холодний.

На "новорічних" плантаціях саджанці висаджують в борозни, на відстані близько 1 м один від одного.

За незаконно зрубане хвойне дерево передбачений штраф, який складається з двох частин: розміру шкоди та адміністративного чи навіть кримінального стягнення.

Якщо людина незаконно зрубала у лісі одне хвойне дерево діаметром до 10 см, то мінімальний штраф становитиме 1008 грн (шкода лісу 498 грн + адмінштраф 510 грн), 10-14 см – 1388 грн, 14-18см – 2764 грн. Якщо було зрубано незаконно декілька ялинок, то штрафи зростають в рази, а при нанесенні істотної шкоди правопорушника можуть ще й арештувати на 6 міс. чи позбавити волі на 3-7 років.

Не всі дерева, які продаються на ялинкових ярмарках, мають легальне походження. Тому лісники радять при купівлі ялинки на ярмарках звертати увагу на наявність самоклейної етикетки чи пластмасової стяжки на стовбурі дерева.

Вся продукція лісових господарств, згідно з чинним законодавством, має бути маркована спеціальними бирками.

Етикетка містить індивідуальний номер, за яким можна перевірити легальність походження на сайті OPEN.UKRFOREST.COM. Крім того, можна скачати мобільний додаток yalynka.info і перевірити законність рубки дерева одразу на місці.

Після свят не викидайте ялинку на смітник. Спробуйте знайти місця для їх переробки або ж здайте в пункти прийому, які поставляють хвойні дерева в зоопарки.