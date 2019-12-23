Новости 23 декабря: первые контракты украинских компаний с "Газпромом", трудовые отношения с айтишниками, "война безработице"

О первых контрактах украинских компаний с "Газпромом". Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договора на поставку газа для своих производственных нужд.

О трудовых отношениях с айтишниками. Министерство экономики обнародовало нововведения, которые могут повлиять на легальность айтишников, которые трудоустроены как ФОПы.

О выключении электричества на шахтах. На шести шахтах ГП "Львиввугилля" ночью была отключена электроэнергия из-за неуплаты услуг. По состоянию на 10:00 поставки электроэнергии восстановлены.

О войне "безработице". Министерство экономики хочет сократить количество безработных граждан с 1,5 миллиона до 900 тысяч и повышать заработные платы на 2 тысячи гривен в год.

О падении промпроизводства. Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%.

О курсе гривни. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

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