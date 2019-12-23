В Минэкономики показали, как будут определяться трудовые отношения в будущем законе

Министерство экономики обнародовало статью будущего трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, в нынешнем законодательстве такой пункт отсутствует. Нововведения могут повлиять на легальность айтишников, которые трудоустроены как ФОПы.

Статью законопроекта показал министр экономразвития Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем в Кабмин. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнеса при проверках и ухудшает права рабочих", - сообщил Милованов.

Статья 13.1. Наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:

1) лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

2) личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица (далее, для сокращения - работодателя - ЭП);

3) работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном работодателем рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

4) лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;

5) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается работодателем;

6) продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается работодателем.

Напомним:

10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что новый трудовой кодекс лучше предыдущего, но его еще надо доработать.

"Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство - ЭП) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом. Там есть много предложений, и много мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен что мы все сделаем и услышим общество", - сказал президент.

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Экономическая правда