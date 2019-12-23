В правительстве могут пересмотреть прогноз курса гривни

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

Об этом заявил министр экономразвития Тимофей Милованов, передает УНИАН.

"Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления. Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24 (гривни за доллар – ред.). Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс", – сказал Милованов.

Среди последних хороших новостей для экономики министр назвал достижение договоренностей относительно транзита российского газа в Европу.

Напоминаем:

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/доллар, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/доллар по базовому сценарию.

По оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/доллар в 2022-м.

С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.