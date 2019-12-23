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На всех 6 шахтах "Львивугилля" ночью отключали электроэнергию из-за долгов

Понедельник, 23 декабря 2019, 10:17
 

На 6 шахтах ГП "Львиввугилля" ночью была отключена электроэнергия из-за неуплаты услуг. По состоянию на 10:00 поставки электроэнергии восстановлены.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и нардеп "Батькивщины" Михаил Волынец.

"В ночь с 22 на 23 декабря выключено электроэнергию на всех 6 шахтах ГП "Львивугилля". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идут затопления.

Отключение шахт ГП "Львивугилля" от электроэнергии произошло из-за заранее невыполняемых требования со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети - оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабрь 2019 - январь 2020 года.

Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленные перед ними долги есть не только по зарплате, но и за отгруженный уголь.

Только ПАО Центрэнерго задолжало горнякам "Львивугилля" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре ", - сообщил он.

Волынец также заявляет, что профсоюз горняков обращается к президенту и правительству для решения ситуации.

"Со своей стороны НПГУ обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную высшими чиновниками ситуацию", - подчеркнул он.

Как сообщает Минэкоэнерго, по состоянию на 10:00 электроснабжение восстановлено и шахты работают в обычном режиме.

Экономическая правда

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шахтеры

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