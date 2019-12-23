4,3 миллиона гектаров земли отсутствуют в госкадастре – исследование

После запуска интерактивной спутниковой карты было выявлено, что площадь аграрных участков больше, чем указано в кадастре - всего полей на незарегистрированных землях около 4,3 миллиона гектаров.

Данные проанализировала международная компания, которая специализируется на аналитике спутниковых снимков EOS Data Analytics.

В частности, с помощью спутниковых данных удалось определить фактический размер сельхозугодий Украины.

Например, можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше информации в кадастре.

На примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на незарегистрированных в государственном кадастре землях.

Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS Data Analytics вместе с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины.

Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Карта уже находится в свободном доступе на eos.com/сropmap.

Проект EOS Crop Monitoring - это платформа, которая на базе AI и спутниковых данных позволяет мониторить и анализировать эффективность сельскохозяйственных угодий.

Напомним:

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Недавно, президент Владимир Зеленский заявил, что предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

18 декабря лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до конца текущего года.

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Экономическая правда