Новости выходных: транзитный контракт, "Северный поток-2", цены на газ
О чем все говорили на выходных?
Об укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 23,32 за доллар.
О "Северном потоке-2". Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газовопровода "Северный поток-2" из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.
О деле Приватбанка. Служба безопасности требует от руководства "Приватбанка" согласовывать с правоохранителями иски к экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иностранных судах.
О транзитном контракте. Новый газовый контракт будет заключен на 5 лет, с правом пролонгации на тех же условиях еще на 10 лет, Россия также должна выплатить Украине все 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
О прямых поставках газа. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет.
О дорогах. В Верховной Раде зарегистрировали 2 законопроекта, принятие которых откроет возможность привлечь дополнительное финансирование на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог с внешних рынков.
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