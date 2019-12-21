В Верховной Раде зарегистрировали 2 законопроекта, принятие которых откроет возможность привлечь дополнительное финансирование на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог с внешних рынков.

Об этом в Facebook сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

"На сегодняшний день в Дорожном фонде предусмотрено 38 млрд грн на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог. Из этих денег 31,5 млрд отведено на ремонтно-строительные работы. И каждый, кто более или менее разбирается в теме, знает, что таких сумм, мягко говоря, недостаточно чтобы привести в порядок проблемные участки в разных уголках страны", - написал он.

По его словам, Укравтодор совместно с Кабмином и Минфином "нашел возможность увеличить бюджет на ремонт и строительство дорог почти 20 млрд". Он добавил, что эти деньги позволят существенно нарастить объемы запланированных работ.

"Что нужно для того, чтобы получить эти деньги? В Верховной Раде зарегистрированы 2 разработанных нами законопроекта - номер 2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и номер 2660 "О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год", - рассказал Кубраков.

Законопроекты №2660 и 2661 зарегистрировали в Раде 20 декабря. Тексты законопроектов на сайте Рады пока не обнародовали.

Напомним:

Министр инфраструктры Владислав Криклий анонсировал увеличение финансирования дорожной инфраструктуры Львовской области в 2020 году до 2,3 млрд гривен.

Экономическая правда