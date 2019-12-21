Витренко о прямых поставках российского газа: Никаких договоренностей нет

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет.

Об этом он сказал на брифинге.

"В протоколе указана возможность, что стороны - Украина, РФ и ЕС - рассмотрят вопрос поставок газа, но это не является частью пакета. Никаких договоренностей по поставкам газа - прямых или непрямых - в этом протоколе нет", - подчеркнул Юрий Витренко.

"Относительно прямых поставок - мы исключили эту позицию. Вы увидите в протоколе, что если они потенциально и будут осуществляться, то только на базе цены европейского хаба, но в рамках пакетных договоренностей, которые мы достигли, прямых поставок нет. Там написано только принцип, на котором они могут быть осуществлены. Для нас чрезвычайно важно, что там нет политической цены, там действительно есть европейский хаб. Это потенциально может изучаться, но не является элементом пакета", - добавил министр энергетики Алексей Оржель.

Напомним:

Новый газовый контракт будет заключен на 5 лет, с правом пролонгации на тех же условиях еще на 10 лет, Россия также должна выплатить Украине все 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

21 декабря гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, заявил, что после трехсторонних переговоров Украины ЕС и РФ в Минске начались двусторонние переговоры между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" в Вене.

В Офисе президента заявили, что переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Экономическая правда