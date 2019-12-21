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Гривня не останавливает рекордный рост

Суббота, 21 декабря 2019, 10:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 23,32 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 25,88 (на 20 декабря - 25,98 гривни).

Напоминаем:

20 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,28 - 23,30 гривни за доллар.

20 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,30 - 23,32 гривни за доллар.

Экономическая правда

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