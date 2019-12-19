В Берлине начались трехсторонние газовые переговоры — Минэкоэнергетики

В рамках трехсторонних переговоров по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины министр энергетики Алексей Оржель начал двусторонние переговоры с немецким министром экономики Петером Альтмайером.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

Стороны планируют обсудить соглашение о продолжительности, объемов и тарифов будущего транзитного контракта заканчивается 31 декабря.

Напоминаем:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Европейская комиссия рассчитывает на достижение политического соглашения по транзиту газа по итогам трехсторонних переговоров с участием Украины и РФ, которые состоятся 19 декабря.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Экономическая правда