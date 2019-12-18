Новости 18 декабря: рынок земли, "Нафтогаз", акцизы

О рынке земли. Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до конца текущего года.

О "Нафтогазе". В 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" из-за анбандлинга потеряет 13 миллиардов гривен чистой прибыли, но останется прибыльным.

Об акцизах. Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога.

Об электронных ученических билетах. Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.

О транзите газа. Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января является очень маленькой.

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Время Х для Приватбанка и Коломойского: что может произойти с банком

Через три года после национализации у экс-владельцев Приватбанка появились шансы на его возвращение. Против такого сценария НБУ и Кабмин, которые пообещали МВФ не допустить этого. Кто ближе к победе? (укр)