Из-за анбандлинга "Нафтогаз" потеряет 13 миллиардов чистой прибыли, но останется прибыльным — Коболев

В 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" из-за анбандлинга потеряет 13 миллиардов гривен чистой прибыли, но останется прибыльным.

Об этом говорится в проектах финплана группы на 2020 год, заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", проект финплана компании на 2020 год наблюдательный совет "Нафтогаза" утвердил 17 декабря.

"Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК "Нафтогаз Украины" при существующих правилах работы рынка для нас как для группы будет означать примерно "минус" 13 млрд грн чистой прибыли в следующем году. Негативный эффект для ликвидности немного больше", - сказал руководитель "Нафтогаза" .

По его словам, финплан предусматривает определенные продажи активов, поэтому непосредственный отрицательный финансовый эффект от анбандлинга больше, однако, несмотря на это, группа останется прибыльной.

"Группа "Нафтогаз" в следующем году должна продемонстрировать прибыльную деятельность, в соответствии с финпланом", - подчеркнул Коболев.

Он добавил, что в процессе анбандлинга все связанные с транзитным бизнесом долги как перед группой, так и претензии к ней со стороны групп Дмитрия Фирташа, "Привата", "Укргаз-Энерго", остаются в старой структуре, тогда как новый оператор газотранспортной системы - это "чистая" компания, как и было задумано.

Напомним:

Секретариат Энергетического Сообщества одобрил выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым операция по передаче ГТС Украины от "Нафтогаза" к новому "Оператору ГТС" освобождается от уплаты НДС - этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлинга "Нафтогаза".

15 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

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