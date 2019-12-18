Все разделы
Укр / Рус

Рада одобрила закон об акцизах на спирт и горючее

Среда, 18 декабря 2019, 15:26

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога.

Об этом сообщается на портале Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовали 316 нардепов.

"Законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Законом, в частности:

- пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах;

- определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные, и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

- также предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать составлять способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную),

- отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа.

Для промышленных потребителей продлен срок представления справки формы 2 до 15 календарных дней; уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.

Кроме того, законом предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.

Напомним:

Верховная Рада отклонила поправку экс-журналистки 1+1 и депутата "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк об унификации ставки акцизного налога на сжиженный газ и бензин на уровне 139,5 долл за 1 тыс. л.

Читайте также: Слуга Кременчуга: как цены на автогаз могут взлететь из-за завода Коломойского

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Рада акциз бензин спирт

powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада хочет восстановить в действии ликвидированный закон о банкротстве 17 декабря 2019, 13:03
Разумков: морально людям трудно представить 200 тыс гектаров в одних руках 20 ноября 2019, 19:04
Разумков надеется на завершение реконструкции аэропорта Днепр в 2022 году 20 ноября 2019, 13:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!