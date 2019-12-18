В Кремле заявили, что санкции США не помешают достроить "Северный поток - 2" 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что санкции США не остановят строительство газопровода "Северный поток - 2"

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы исходим из того, что этот проект ("Северный поток - 2" - ред.) будет закончен", - сказал представитель Путина, отвечая на вопрос, могут ли возможные санкции США остановить создание газопровода.

"Такие действия (возможное введение санкций со стороны США - ред.) являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - заявил Песков.

По его мнению, "такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу".

Напомним:



17 декабря глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что если газовый транзит не подпишут сейчас, то стороны вернутся к нему в апреле-мае.

16 декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.